Übertritt an die Lauinger Realschule

Beratungstage, Probeunterricht, Anmeldung

Die Realschule Lauingen bietet für interessierte Eltern zwei telefonische Beratungsnachmittage an. Diese finden am Montag, 22. Februar, und am Mittwoch, 17. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Damit sich Schüler und Eltern ein Bild von der Schule und dem vielfältigen Angebot auch neben dem Unterricht machen können, ist auf der Schulhomepage der Bereich „Informationen zum Übertritt“ erweitert und überarbeitet worden. In einem Filmbeitrag von a.tv können sich alle ein Bild des naturwissenschaftlichen Neubaus machen. Über den letztjährigen Tag der offenen Tür vermittelt die Schule laut Pressemitteilung einen Eindruck mit Bildern der Aktionen.

Aufgrund der aktuellen Lage verzichtet die Schule derzeit auf Schulhausführungen. Sobald das wieder möglich ist, wird dies auf der Homepage bekannt gegeben.

Die Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 findet an drei Tagen statt: Montag, 10. Mai, 8 bis 16 Uhr; Dienstag, 11. Mai, 8 bis 16 Uhr und Mittwoch, 12. Mai, 12 bis 18 Uhr. Probeunterricht findet an den folgenden Tagen statt: 18., 19. und 20. Mai. Nähere Informationen im Internet unter: www.realschule-lauingen.de (pm)

