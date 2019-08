15:12 Uhr

Unbekannte brechen in Gundelfinger Firmengelände ein

Unbekannte sind in ein Firmengelände in Gundelfingen eingebrochen.

Die Einbrecher haben einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Wie hoch ihre Beute ist, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht vom Mittwoch, 20 Uhr, auf Donnerstag, 8 Uhr, ist auf dem Gelände einer Metallbaufirma in der Industriestraße in Gundelfingen in mehrere Fabrikationshallen eingebrochen worden. In den einzelnen Hallen wurden anschließend mehrere Türen aufgehebelt und dortige Büroräume durchsucht.

Bargeld aus Kassenautomat gestohlen

Des Weiteren wurde ein Kassenautomat aufgebrochen und daraus Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entnommen. Ein genauer Beutewert steht derzeit noch nicht fest, jedoch entstand durch das Aufhebeln der Türen und Fenster laut Polizeibericht ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.

Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

