10:44 Uhr

Unbekannter schießt absichtlich auf eine Katze

In Lauingen hat ein Unbekannter auf eine Katze geschossen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat in der Lauinger Innenstadt auf eine Katze geschossen. Das Tier wurde dabei leicht verletzt.

In der Lauinger Hühlenstraße hat ein bisher unbekannter Tierquäler auf eine Katze geschossen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall vermutlich bereits in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag. Der Täter benutzte der Polizei zufolge eine Luftdruckwaffe. Getroffen wurde der grau braun getigerte Kater am linken Ohr. Das Geschoss konnte später vom Katzenbesitzer entfernt werden. Das Tier wurde leicht verletzt.

Katze in Lauingen angeschossen: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz gegen unbekannt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/ 560. (pol)

