Vandalismus-Tour durch Gundelfingen: Polizei stoppt 27-Jährigen

Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag in Gundelfingen randaliert.

Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg ( Niedersachsen) hat sich nach einer nächtlichen Tour durch Gundelfingen aufgrund von diversen Straftaten zu verantworten. Zunächst trat der erheblich alkoholisierte Mann in der Nacht auf Sonntag, gegen Mitternacht, diverse Autospiegel im Auweg ab und beleidigte die dortigen Anwohner. Weiterhin schlug er laut Polizei eine Fensterscheibe an einem angrenzenden Haus ein. Die eingetroffenen Streifen mussten den Mann daraufhin vom Grundstück bringen. Gegen die Maßnahme werte sich der Mann massiv, spuckte auf die eingesetzten Beamten sowie schlug und trat um sich. Schlussendlich musste er unter Fesselung in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Gundelfingen: Polizei muss randalierenden Mann stoppen

Beim Zerschlagen der Fensterscheibe zog sich der Mann eine Verletzung an der Hand zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Dass er bei der Anzeigenaufnahme noch falsche Personalien angab, half dem Mann auch nicht mehr weiter, die Polizei konnte seine korrekten Personalien ermitteln. Der Mann hat sich nun aufgrund von Sachbeschädigung, Beleidigung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten. (pol)

