Vandalismus an der Baustelle

Randalierer in Dillingen unterwegs

In der Zeit vom 21. Februar, 13.30 Uhr, bis zum 26. Februar, 7.30 Uhr, wurden bei einer Brückenbaustelle an der Wittelsbacher Allee in Dillingen diverse Bagger, eine Pumpenstation sowie Beschilderungen und ein Mülleimer von Unbekannten mit roter Lackfarbe besprüht. Hierbei wurde der Schriftzug „407“ mehrfach wiederholt auf die Gegenstände geschmiert. Der Sachschaden wird laut Bericht der Polizei mit circa 800 Euro angegeben. Die Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise. (pol)

