vor 2 Min.

Vandalismus und aufgesprühte Hakenkreuze in Gundelfingen

Die Taten passierten wohl schon seit Anfang des Jahres in Gundelfingen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bereits seit Anfang diesen Jahres ist es in den Hallen eines ehemaligen Fleischverarbeitungsbetriebs in der Xaver-Schwarz-Straße in Gundelfingen zu mehreren Vandalismustaten gekommen. Bisher unbekannte Täter schlugen mutwillig zahlreiche Fensterscheiben ein und brachten an den Hallenwänden sowie auf der Außenfassade zahlreiche Graffitis, darunter auch Hakenkreuze, auf. Das teilt die Polizei mit. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet in dieser Angelegenheit um Hinweise unter 09071/56-0. (pol)

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen