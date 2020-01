vor 60 Min.

Von Ausgrabungen bis zum alten Handwerk

Die Vortragsreihe Museum Spezial bietet ein interessantes Programm. Los geht’s an Mariä Lichtmess in Dillingen

Zum Jahresabschluss hat Oberbürgermeister Frank Kunz den Arbeitskreis des Stadt- und Hochstiftmuseums Dillingen zu einem Abendessen eingeladen und damit für dessen ehrenamtliches Engagement im zurückliegenden Jahr gedankt. Die Mitglieder des Arbeitskreises ermöglichen die sonntäglichen Öffnungszeiten des Museums und unterstützen die Museumsleitung bei verschiedenen Tätigkeiten und Veranstaltungen wie dem Ferienprogramm, dem Internationalen Museumstag und der Vortragsreihe Museum Spezial.

Seit drei Jahren werden in regelmäßiger Folge diese Vorträge, denen ein Thema oder Exponat aus dem Museum zugrunde gelegt ist, angeboten. Einige berühmte Dillinger, wie zum Beispiel Wilhelm Bauer, Christof von Schmidt oder Professor Hugo von Habermann konnten so dem Publikum vorgestellt werden.

Und mancher Besucher nahm trotz des allgemeinen Bekanntheitsgrades der vorgestellten Person neue Eindrücke und Erkenntnisse mit nach Hause. Im Vorfeld der Vorträge 2019 hatte sich der Arbeitskreis im Depot des Museums umgeschaut und dort Exponate ausgesucht, die eine eigene Geschichte erzählen und als Mittelpunkt für einen interessanten Vortrag geeignet waren. So kamen unter anderem ein Wandteller mit Motiven aus dem 16. Jahrhundert, ein mit Holzfeuer betriebener Kaffeeröster, die Diensttafel der Kapuziner oder eine Messlatte für Personen für kurze Zeit aus ihrem tristen Dasein im Depot ins Museum.

Für 2020 hat der Museumsarbeitskreis eine bunte Palette von Vorträgen zusammengestellt. Den Anfang, am 2. Februar, am Tag Mariä Lichtmess, macht Werner Gutmair. Sein Vortrag mit dem Titel „Wo begegnen wir der Muttergottes in Dillingen?“ führt durch Dillingen und seine Teilorte und zeigt anhand Marienbildnissen aus sechs Jahrhunderten, wie lange in Dillingen die Tradition der Marienverehrung auch im öffentlichen Bereich gelebt wurde und heute noch wird.

Am 5. April werden zwei Restauratorinnen aus München ihre Tätigkeit erläutern. An einem Tretkurbelfahrrad, das zur Zeit für die neue Museumsabteilung der Stadtgeschichte restauriert wird, zeigen Veronika Disl und Laura Lun die Arbeit, die an einem solch komplexen Exponat, das aus ganz unterschiedlichen Materialien besteht, notwendig ist. Stefan Bachter, der die Neugestaltung der Abteilung Stadtgeschichte leitet, lädt am 7. Juni zu einer Lesung ein. Mit einer Kurzgeschichte von Jaroslav Haek, die ein fiktives Fußballspiel zwischen Dillingen und Höchstädt zum Inhalt hat, wird auf die kurz danach beginnende Fußball-EM eingestimmt.

Wie im vergangenen Jahr wird auch dieses Jahr wieder ein Thema aus einem Dillinger Teilort einem Museum Spezial zugrunde gelegt. Hans-Jürgen Rupp hat sich mit den Ausgrabungen der Gräberfelder bei Schretzheim befasst und wird hierzu für den 2. August einen interessanten Vortrag erarbeiten. Johannes Lechner ist vielen vom Dillinger Weihnachtsmarkt als passionierter Drechsler bekannt. Er wird am 4. Oktober sein Hobby und damit das älteste Handwerk, das im Stadt- und Hochstiftmuseum durch die Drechselbank und verschiedene Werkzeuge des Drechslers Josef Mayr anschaulich dargestellt ist, vorstellen. Ebenfalls Exponate aus der Abteilung Handwerk stehen am 6. Dezember im Mittelpunkt. Felicitas Schmid-Grotz wird über die Geschichte und Entwicklung des Schusterhandwerks in Dillingen referieren. Ein Thema, das ganz gut auf den 6. Dezember, den Nikolaustag, passt.

Wie im vergangenen Jahr, bei dem die Besucher eines Vortrages mit Kaffee und Kuchen und mit Früchtepunsch und Lebkuchen verwöhnt wurden, hat sich der Museumsarbeitskreis auch heuer vorgenommen, das eine oder andere Museum Spezial dem Thema entsprechend etwas auszuschmücken. (pm)

beginnen jeweils sonntags um 15 Uhr.

