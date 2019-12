vor 18 Min.

Waldweihnacht in Hausen

Aktion des Gartenbauvereins

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Hausen veranstaltet am Sonntag, 22. Dezember, seine traditionelle Waldweihnacht. Die Mitglieder treffen sich um 16.30 Uhr vor dem Feuerwehrhaus in Hausen. In Fahrgemeinschaften geht es mit Privatauto nach Finningen zum Wanderparkplatz am Hausberg. Die Wanderung durch den Wald über verschiedene Stationen bis zu einer Schutzhütte dauert etwa 45 Minuten. An der Hütte spielt eine Posaunengruppe besinnliche Musik, es gibt eine kleine Stärkung und es kommt der Nikolaus mit Geschenken für die Kinder. Anschließend trifft man sich in Finningen im Schlössle, wo um 18 Uhr der Treffpunkt auch im Falle schlechten Wetters ist. (pm)

