Was fehlt Frauen?

Grüne diskutieren in Dillingen

Seit mehr als 100 Jahren wird am 8. März der Internationale Frauentag begangen. An diesem Weltfrauentag demonstrieren Frauen weltweit für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. In vielen östlichen Staaten wie Kasachstan, Russland oder Georgien ist der Weltfrauentag gesetzlicher Feiertag. Zu diesem Anlass initiieren die Grünen im Landkreis Dillingen mit den Stadtrats- und Kreistagskandidatinnen in diesem Jahr bereits zum dritten Mal die Veranstaltung „Auf einen Kaffee“ im Lucaffé in Dillingen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Folgende Fragen werden besprochen: Was könnte für Frauen hier besser laufen? Welche Angebote fehlen in Dillingen aus Sicht der Frauen? Warum ist der Stadtrat immer noch sehr männerdominiert? (pm)

