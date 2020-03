11.03.2020

Welche Hobbys verfolgen Sie?

Kulturmarkt: Ausstellung in Lauingen

Bereits 1998 veranstaltete der Kulturmarkt Lauingen eine viel beachtete Hobbyausstellung. Heuer kehrt sie auf vielfachen Wunsch zurück. Laut Pressemitteilung wollen die Verantwortlichen des Kulturmarkts allen Hobbyisten eine Plattform bieten. Durch die Vielfältigkeit der Angebote bekommen die Besucher einen breiten Überblick über das Freizeitschaffen in Lauingen und Umgebung. Bei der Ausstellung kann man sich nicht nur über Hobbys informieren, sondern auch Inspirationen für das eigene Freizeitgestalten sammeln. Gegebenenfalls können die Kunstwerke laut Pressemitteilung auch verkauft werden. Wer sein Hobby bei einer Ausstellung präsentieren möchte, schreibt einfach eine Bewerbung per Mail an info@kulturmarkt-lauingen.de. Neben persönlichen Daten sollen Bewerber auch zwei bis vier kostenfreie Bilder mit entsprechendem Text anfügen. Einsendeschluss ist Ende Juni. (dz)

