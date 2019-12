23.12.2019

Wenn Papa trinkt oder Mama kifft

In Dillingen können betroffene Kinder und Jugendliche in einem geschützten Rahmen darüber reden und gemeinsam viel erleben

In Deutschland leben über 2,5 Millionen Kinder unter 18 Jahren, die mit mindestens einem suchtkranken Elternteil aufwachsen. Diese Kinder leiden häufig unter kognitiven Einschränkungen sowie sozialen, psychischen und körperlichen Belastungen. Zudem leben sie mit einem erhöhten Risiko, später selbst suchtkrank zu werden.

Das Dillinger Projekt Kiasu nimmt sich solcher Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren an. Leiden ihre Eltern oder Verwandte am Missbrauch von Drogen, Alkohol, Medikamenten, Glücksspiel, Internet oder Mediensucht, können sich die Kinder in zwei verschiedenen Gruppen mit Gleichgesinnten treffen. Die Gruppen treffen sich jeweils im Wechsel, diese Treffen werden von einer Mitarbeiterin der Suchtfachambulanz Dillingen sowie einer Honorarkraft durchgeführt. Die Kindergruppe besuchen Schüler von sechs bis elf Jahren, die Teenagergruppe von zwölf bis 16 Jahren.

Treffpunkt ist jeweils am Freitag von 15.30 bis 17 Uhr in der Regens-Wagner-Straße 2 in Dillingen im Gruppenraum im ersten Stock. Die Gruppen sind offen und freuen sich immer über Nachwuchs nach einer Anmeldung in der Suchtfachambulanz. Die gleichzeitige Beratung und Betreuung der Eltern findet durch die Mitarbeiterinnen der Suchtfachambulanz statt. Die Teilnehmer können sich nicht nur mit anderen Betroffenen austauschen, sondern auch gemeinsam Spaß haben und die Gemeinschaft erleben. Dazu gehören auch Klettern, tiergestützte Therapie oder ein Wandertag. Seit kurzem können die Kinder und Jugendlichen auch die frisch renovierte und von der Firma BSH Hausgeräte GmbH neu ausgestattete Küche für ihre Unternehmungen nutzen. Dort werden Jahresfeste und Geburtstage gefeiert, gemeinsam backen und kochen die Gruppen. Gruppenleiterin Constanze Böge hat zuletzt mit den Kindern Hexenhäuschen aus Keksen gebastelt. In der Küche kommen aber auch andere Gruppen der Suchtfachambulanz und des Kreiscaritasverbandes zusammen, wie Selbsthilfegruppen und Arbeitskreise. (pm)

Suchtfachambulanz Dillingen, Regens-Wagner-Straße 2, Dillingen, Telefon: 09071/71136, Telefax: 09071/703540, Suchtfachambulanz.dillingen@caritas-augsburg.de, www.cafeconnection-donauwoerth.de

