vor 35 Min.

Wer hat Autoreifen in Zusamaltheim zerstochen?

Der Autoreifen eines BMW wurde in Zusamaltheim zerstochen. Wer hat etwas gesehen?

Ein Unbekannter beschädigt die Reifen eines geparkten BMW. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein bisher unbekannter Täter zerstach im Zeitraum von Sonntag, 10 Uhr auf Montag, 10 Uhr, an einem braunen BMW 330 d mutwillig den linken Vorderradreifen. Das meldet die Polizei. Der BMW war im Hof eines Einfamilienhauses in der Alten Wertinger Straße in Zusamaltheim abgestellt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

