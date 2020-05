vor 16 Min.

Wer hat in das Fenster geschossen?

In einer Wohnung ist eine Stahlkugel gefunden worden. Und das Wohnzimmerfenster hat ein Loch.

Ein unbekannter Täter hat am Freitagvormittag mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in ein Wohnzimmerfenster in der Donauwörther Straße in Dillingen geschossen.

Wer hat etwas beobachtet?

Im Inneren der Wohnung wurde eine Stahlkugel gefunden. Es wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Vom Täter fehlt jede Spur. (pol)

