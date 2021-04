vor 18 Min.

Wer setzt den Maikäfer am besten in Szene?

Plus Um die Corona-Langeweile zu vertreiben, startet in Gundelfingen in einigen Tagen eine lustige Aktion mit Maikäfern. Kennen Sie die Krabbeltierchen noch aus ihrem Garten? Schicken Sie uns Ihre Bilder und Geschichten.

Von Tanja Ferrari

Sie sind braun, ein wenig haarig und haben lustige Fühler auf dem Kopf. Hübsch anzuschauen sind die Maikäfer, die jedes Jahr pünktlich im Mai durch unsere Lüfte sausen. Sogar Wilhelm Buschs Charaktere Max und Moritz haben in ihrem fünften Streich Verwendung für die Krabbeltierchen gefunden. Erst von den Bäumen geschüttelt und dann bei Onkel Fritz unter der Decke versteckt, dauert es nicht lange, bis sie kitzelnd und krabbelnd das Bett erobern. Inzwischen ist es ruhiger um die Blatthornkäfer geworden. Weitaus seltener sind sie in diesen Tagen zu sehen. In Gundelfingen sollen sie heuer aber wieder krabbeln. Dazu haben sich der Historische Bürgerverein und die Wirtschaftsvereinigung etwas ausgedacht.

