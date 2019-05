vor 20 Min.

Werte machen Kinder stark

Elternabend in Höchstädt

Immer wieder wird über den Werteverlust und das fehlende soziale Miteinander in der Gesellschaft geklagt. Dies betrifft mittlerweile alle Generationen. Welche Werte und Umgangsregeln sind in der Schule, in der Familie, in der Arbeitswelt und in der Freizeit wichtig und notwendig? Und wie können diese in der heutigen Zeit mit all ihren Herausforderungen sinnvoll der jungen Generation vermittelt werden? Gerade Kinder und Jugendliche brauchen ein gemeinsames Fundament, an dem sie sich orientieren können. Schließlich sollen und müssen sie mit Eltern und Geschwistern, Lehrern und Mitschülern, Freunden und später auch Partnern und Arbeitskollegen klarkommen. An der Grund- und Mittelschule Höchstädt findet dazu am Mittwoch, 8. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula ein Eltern-Informationsabend statt, zu dem die Eltern der Grund- und Mittelschüler aus Höchstädt und den Nachbarorten, aber auch alle sonstigen Interessenten eingeladen sind.

Mit Mechthild Gerbig aus Schongau konnte eine Referentin gewonnen werden, die über große Erfahrung im Bereich der Erziehung und Wertevermittlung verfügt und die ihr Wissen gerne weitergibt. Sie wird unter dem Titel „Tolerant – engagiert – selbstbewusst! – Werte machen Kinder stark!“ zunächst einen Impulsvortrag halten und steht anschließend zusammen mit der Schulleitung noch für eine Frage- und Diskussionsrunde zur Verfügung. (pm)

Themen Folgen