vor 40 Min.

Wertinger verletzt Polizeibeamten

Die Kontrolle eines 62-Jährigen ist Montagabend in Wertingen aus dem Ruder gelaufen. Der Mann war gegen 18.20 Uhr in der Hauptstraße bei Rotlicht über die Straße gegangen.

Ein 62-Jähriger wird bei einer Kontrolle ausfällig. Zuvor ist er bei Rotlicht über die Straße gegangen.

Die Kontrolle eines 62-Jährigen ist Montagabend in Wertingen aus dem Ruder gelaufen. Der Mann war gegen 18.20 Uhr in der Hauptstraße bei Rotlicht über die Straße gegangen. Zwei Polizeibeamte sprachen den 62-Jährigen mehrbach an. Der Wertinger ging aber laut Polizeibericht einfach weiter und reagierte nicht auf die Aufforderung, stehen zu bleiben. Stattdessen wählte er den Weg über eine Fußgängerbrücke, um den Streifenwagen abzuhängen. Die Beamten folgten dem Mann deshalb zu Fuß folgten. Als sie den 62-Jährigen anhielten, wurde er aggressiv und verbal ausfällig. Der Wertinger weigerte sich, seine Personalien anzugeben und versuchte mit dem Ellenbogen einen der Beamten wegzustoßen. Außerdem versuchte er laut Polizeibericht, einen Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, was jedoch misslang. Als der 62-Jährige daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, widersetzte er sich durch Treten und Herauswinden der Arme gegen die Mitnahme. Dabei erlitt ein Beamter eine leichte Verletzung am Bein.

Der Wertinger wurde auf die Dienststelle gebracht. Dort konnten schließlich die Personalien des 62-Jährigen ermittelt werden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands und Körperverletzung ermittelt. (pol)