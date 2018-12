vor 33 Min.

Wertingerin blickt in die Zukunft: Was kommt 2019 auf uns zu?

Der Planet Uranus (rechts) wechselt im März 2019 nach sieben Jahren im Widder in das Zeichen Stier (links). Damit steht für die Astrologin Elke Hosch-Kock ganz klar an, dass wir die Erde und ihre Ressourcen wieder wertschätzen lernen.

Die Wertinger Astrologin Elke Hosch-Kock erklärt, warum derzeit starke Kräfte zu spüren sind und warum vor allem die Natur fordert, dass wir sie achten. Von was es abhängt, ob wir „guten“ oder „schlechten“ Zeiten entgegengehen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Das alte Jahr endet, ein neues beginnt. Traditionell wenden sich die Menschen in dieser Zeit auch der Astrologie zu, werfen damit einen Blick aufs neue Jahr. Das will auch unsere Zeitung tun, gemeinsam mit der langjährigen Wertinger Astrologin Elke Hosch-Kock. (Die stille Macht der Hellseher )



Frau Hosch-Kock, Sie blicken seit 14 Jahren professionell in Horoskope. Entscheidend dafür sind Konstellationen von Planeten im Universum. Lassen sich davon auch generelle Aussagen für das angefangene Jahr machen?

Elke Hosch-Kock: Insofern, dass wir alle mit einer bestimmen Atmosphäre konfrontiert sind. Außerdem beeinflussen die Planeten natürlich auch das Kollektiv. Dazu gehören unsere Männer- und Frauenbilder, die Mode und andere weltweite Entwicklungen.

Das heißt, dass die Menschen im Landkreis Dillingen hier gleichermaßen beeinflusst werden wie die Menschen in allen anderen Teilen Deutschlands und der Welt?

Hosch-Kock: Im Großen gesehen, ja. Allerdings spielt der Ort durchaus eine gravierende Rolle. Vor allem beim Blick auf das persönliche Lebenshoroskop.

Mit den Energien des Universums umgehen

Wo liegen dann die Verbindungen zwischen persönlicher und kollektiver Sichtweise?

Hosch-Kock: Vom persönlichen Horoskop hängt ab, wie wir mit den momentanen Energien des Universums umgehen können.

Mit welchen Energien sind wir im Moment beziehungsweise werden wir im Laufe des Jahres 2019 konfrontiert werden?

Hosch-Kock: Das Besondere ist, dass drei starke Planeten – sogenannte Langsamläufer – in die ihnen zugeordneten Zeichen eingetreten sind, ein weiterer im März sein Zeichen wechselt. Alle vier entwickeln somit sehr starke Kräfte und Energien.

Die gegen oder für uns arbeiten?

Hosch-Kock: Ob wir guten oder schlechten Zeiten entgegengehen, hängt vom individuellen Annehmen und Umgang mit den Energien ab. Sprich, ob wir im Einklang mit ihnen schwingen oder uns dagegen wehren.

Starke Spiritualität

Würden Sie das bitte konkretisieren. Um welche Planeten und Energien handelt es sich?

Hosch-Kock: Beginnen wir mit Neptun. Er befindet sich bereits seit 2011 – und noch bis zum Jahr 2026 – im Zeichen Fisch. Zum einen wirkt er inspirierend auf die Menschheit, lässt Träume und Visionen entstehen. Zum anderen ermöglicht er eine starke Spiritualität und Verbundenheit, lässt uns auf die Suche danach gehen. Allerdings kann er ebenso zu Verträumtheit und Verschleierung beitragen – in seiner negativen Ausformung.

Damit sind wir sozusagen seit sieben Jahren konfrontiert. Was ist neu dazugekommen?

Hosch-Kock: Jupiter ist am 8. November 2018 in den Schützen eingetreten, wo er etwa ein Jahr lang bleibt. Hier geht es ganz viel um Ausdehnung. Jupiter will expandieren, Gesetze beispielsweise auf die ganze Europäische Union ausdehnen – am besten den Rest der Welt von etwas überzeugen. Das kann sich auch auf religiöse Fragen beziehen. Dieser Drang nach Ausdehnung kann zum einen weg von der Realität führen. Zum anderen bietet sich die Chance zu großem Lernen. Vor allem, wenn die Kräfte des Gegenspielers Saturn mit einbezogen sind.

Ideengeber Neptun

Der Planet Saturn ist somit die dritte große Kraft. Was bewirkt er?

Hosch-Kock: Saturn räumt beispielsweise auf, was Jupiter hinterlassen hat. Seit Ende 2017 befindet er sich in „seinem“ Zeichen Steinbock, wird dort noch bis März 2020 verweilen. Saturn kontrolliert und manifestiert, lässt Gesetze entstehen und ermöglicht Klarheit. Er bildet einen wichtigen Part, vor allem im Zusammenspiel mit dem Ideengeber Neptun, dem Verbreiter Jupiter und dem visionären Revoluzzer Uranus. Letzter wird sich in nächster Zeit vor allem bemerkbar machen, wechselt er im März nach sieben Jahren endgültig in ein neues Zeichen – vom Widder in den Stier.

Was bedeutet das?

Hosch-Kock: Uranus steht für Befreiung. In den vergangenen sieben Jahren hat er im Zeichen Widder den wilden ursprünglichen Mann ein Stück weit befreit, was sich beispielsweise im Revival der Bärte zeigt. Im Zeichen Widder stand Uranus davor letztmals vor und während des ersten Weltkriegs. Die Kriege – ebenfalls ein Zeichen von männlicher Kraft – fanden in den vergangenen sieben Jahren in Stellvertreterkriegen in Nahost statt, zudem im Internet.

Was kommt mit dem Wechsel in den Stier auf uns zu?

Hosch-Kock: Das große Thema wird die Wertschätzung der Erde sein. Statt Anschlägen und Kriegen werden wir vermehrt mit Naturkatastrophen und Revolutionen konfrontiert sein. Die Erde wehrt sich gegen Missbrauch.

Besser mit der Erde umgehen

Es geht sozusagen um einen bewussten Umgang mit der Erde?

Hosch-Kock: Ja, mit der Erde und ihren Ressourcen, Tieren und Pflanzen. Ansonsten verlieren wir die Grundlage unseres Lebens und damit unsere Kraft.

Das klingt ernst …

Hosch-Kock: Es ist ernst. Wir alle müssen den Missbrauch unserer Erde wahrnehmen und den technischen Fortschritt für die Natur anstatt gegen sie einsetzen. Diese Möglichkeiten werden mit Uranus im Stier kommen.

Teilweise stehen die Planeten damit für sehr unterschiedliche, ja konträre Kräfte. Wie können wir damit klarkommen?

Hosch-Kock: Ein Zusammenspiel ist gefragt – im Großen wie im Kleinen. Letztendlich können fortschrittliche Kräfte (Uranus) und konservative Kräfte (Saturn) Harmonie bilden, wenn sie miteinander schwingen und sich gegenseitig unterstützen. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel: Der Traum (Neptun) einer plastikfreien Welt braucht Verbreitung (Jupiter) und einen, der die Erde befreien (Uranus) will. Durch Gesetze (Saturn) werden die Werte schließlich umgesetzt.

Bärte und mollige Frauen

Und so sollten wir auch persönlich vorgehen?

Hosch-Kock: Wir müssen diese Kräfte nützen, und zwar in die Richtung, wohin das Universum und Leben uns führen. Die derzeitigen Energien sind stark. Wer nicht mitschwingt, für den heißt es abtreten. Das gilt nicht nur für Politiker. Menschen, die ihrer Zeit nicht gewachsen sind und die Transformationen nicht mitgehen können, werden sich schwertun. Wer mitgehen kann, wird nicht nur die Erde dankend wertschätzen, sondern auch selbst zu neuen Kräften kommen.

Nochmals zurück zum Zeitgeist. Bärte und Männer sind – zumindest teilweise – befreit. Was kommt jetzt?

Hosch-Kock: Die nächsten sieben Jahre liegt der Fokus auf dem Urweiblichen. Weibliche Sinnlichkeit, „curvy Models“ und ein Revival der Röcke und langen Haare sind angesagt. Ade zu hübsch und artig, coole verrückte Sinnlichkeit kommt. Und Individualität darf sich zeigen – jeder Mensch ist in seiner Einzigartigkeit so schön wie der andere.

