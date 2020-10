vor 26 Min.

Wertingerin soll 148.000 Euro gewonnen haben

Doch vor dem Gewinn sollte die Frau aus Wertingen erstmal etwas kaufen, berichtet die Dillinger Polizei.

Die Frau war nach Angaben der Dillinger Polizei vom Mittwoch bereits am vergangenen Samstag über den Gewinn am Telefon informiert worden. Zur Aktivierung der Summe in Höhe von 148.000 Euro versprochen sollte die Frau einen Amazon-Gutschein in Höhe von 200 Euro erwerben. Anschließend sollte sie die Codenummer des Gutscheins durchgeben.

Die Wertingerin erstattete Anzeige

Die Geschädigte kam der Aufforderung nach, wurde jedoch skeptisch. Denn sie bemerkte, dass von dem Gutschein kurz darauf bereits 90 Euro für Einkäufe verwendet wurden.

Die restlichen 110 Euro gab die Geschädigte daraufhin selbst noch für Einkäufe aus, so dass die Täter keinen weiteren Zugriff mehr auf das Guthaben hatten. Anschließend erstatte die Frau aus Wertingen Anzeige wegen Betrug. (pol)

