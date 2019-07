04:34 Uhr

Wettbewerb: Fremdsprachen kreativ entdecken

Auf die kulinarischen Spuren von Breze, Camembert und Madeleines begeben sich die Achtklässler des Sailer-Gymnasiums beim. Auch Playmobilfiguren kommen zum Einsatz.

Von Tanja Ferrari

Wer eine andere Sprache beherrscht, hat viele Vorteile – besonders im Urlaub. Bis man sich allerdings tatsächlich traut, frei zu sprechen, müssen Vokabeln und Grammatik auf der Schulbank gebüffelt werden. Das macht nicht jedem Schüler Spaß.

Beim Bundeswettbewerb für Fremdsprachen gibt es allerdings eine ganz neue Möglichkeit, sich mit der Sprache, Kultur und Tradition eines anderen Landes auseinanderzusetzen. Am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen haben gleich drei Schülergruppen die Chance genutzt und mit einem Video auf Französisch oder Spanisch am Wettbewerb teilgenommen.

Wie man kulinarisch eine andere Kultur entdecken kann

Die Achtklässler Tobias Baurschmid, Paul Czymek, Lukas Damböck, Julia Finster, Antonia Lutz und Marius Robert mussten nicht lange nach einem passenden Thema suchen. Ihre Wahl fiel kulinarisch aus. „Da wir alle sehr gerne essen, war die Idee schnell gefunden“, erinnert sich der 14-jährige Lukas und muss grinsen. Jeweils zwei landestypische Spezialitäten mussten her: französische Madeleines und Camembert, bayerische Breze und Weißwurst.

Nach einem allgemeinen Brainstorming stand auch die Idee für das Video, das die Klasse im Gruppenwettbewerb einreichen musste, fest: Die Schüler machten ihre eigene Talkshow. „Wir wollten die Herkunft der Spezialitäten mit den jeweiligen Erfindern besprechen“, sagt Lukas. Unter dem Namen „Repas et Histoire“ schrieben die Schüler gemeinsam ihr Skript. Knapp 30 Minuten investierte jeder in seinem Part. Julia Finster überarbeitete anschließend das Drehbuch und sorgte dafür, dass keine Unstimmigkeiten auftauchten. Gelernt wurde dann zuhause. Antonia Lutz erinnert sich: „Ich habe mich hingesetzt und mir beim Lesen bestimmte Stichwörter in den Dialogen gemerkt, um meinen Einsatz nicht zu verpassen.“

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Doch nicht nur der Text musste für den Video-Wettbewerb sitzen, auch die Kostüme waren wichtig. Da beinahe alle Speisen im Mittelalter erfunden wurden, halfen sich die Schüler mit den Kostümen der Theater-AG. „Es war gar nicht so einfach, beim Drehen ernst zu bleiben“, erinnert sich Antonia. Besonders weil die Schüler in Doppelbesetzung ihre Auftritte hatten. Auch eine Jagd-Szene, bei der Moderator Tobias verfolgt wurde, sorgte für viele Lacher.

Der schwierige Teil kam jedoch nach dem Dreh. „Das Schneiden hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen“, räumt Mitschüler Paul Czymek ein. Damit das Video nicht zu langweilig wirkte, komponierten die Schüler sogar ihre eigenen Hintergrundmusik. Nach knapp zehn Stunden weiterer Arbeit, war das fünfeinhalb minütige Video fertig. „Es war eine tolle Erfahrung für uns, sagt Paul und erntet zustimmendes Nicken von seinen Mitschülern. Der Umstand, dass die Gruppe nach Dachau zur Preisverleihung fahren durfte und einen dritten Landespreis im Wettbewerb erhielt, war für die Schüler ein besonderes Erlebnis.

Mit Playmobil und Harry Potter zum Fremdsprachenwettbewerb

Auch Anna Finster nahm mit einem französischen Video am Wettbewerb teil und bekam einen Preis. Vor der Kamera übernahm aber nicht sie selbst die Hauptrolle, sondern ließ ihre Playmobilfiguren im Rampenlicht stehen. „Bei Solo-Beiträge sollte das Video von einer Person handeln“, erzählt Anna. Ihre Wahl hatte die 17-Jährige schnell getroffen. Sie sagt: „Ich wollte eine Persönlichkeit, die französischen Bezug hat – da ist mir sofort Coco Chanel in den Sinn gekommen.“

Die Moderation übernahm die Zehntklässlerin selbst, den Rest überließ sie den Spielzeugfiguren. „Das hat sich sehr gut angeboten, um den Werdegang der Modedesignerin darzustellen“, bemerkt sie. Schon im vergangenen Jahr hatte sie ein Video eingereicht. Die Erfahrung habe ihr deshalb sehr geholfen, besonders beim Schneiden des Clips. „Insgesamt habe ich für den Beitrag vielleicht vier Stunden gebraucht“, sagt sie. Zusätzlich musste sich Anna auch für einen Prüfungstag beim Wettbewerb qualifizieren. Dort gab es ein Hör- und Leseverstehen, einen Wortschatztest und einen Essay-Teil. „Um die Vorbereitungen zu erleichtern, war die Normandie als Thema vorgegeben“, sagt sie. Der Fremdsprachenwettbewerb ist für die Zehntklässlerin eine tolle Option, sich mit der Sprache, Kultur und den Eigenarten eines Landes auseinanderzusetzen.

Mit einem spanischen Video gewann die 17-jährige Melina Reiner beim Bundeswettbewerb für Fremdsprachen. Auch für die Zehntklässlerin war es bereits die zweite Teilnahme. „Mein Spanischlehrer hatte mich im vergangenen Jahr auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht“, erklärt sie. Komplett alleine verantwortlich zu sein, sei anspruchsvoll, aber machbar. Melina sagt: „Unsere Aufgabe war es, über eine Person zu reden, die uns fasziniert.“ Überlegen musste die 17-Jährige nicht lange, bis sie eine Idee hatte.

Sie stellte in ihrem Video den Charakter Harry Potter vor und baute ihren Beitrag wie eine Nachrichtensendung auf. Zum Anlass seines Geburtstages ließ sie alle Meilensteine in seinem Leben Revue passieren. Der Fantasie könne man freien Lauf lassen. „Beim Schneiden bin ich nicht ganz so fit, also hatte ich mir das Ziel gesetzt, alles möglichst fehlerfrei aufzusagen“, erzählt sie und muss lachen.

Lehrerin Beate Bestler-Relovsky möchte auch im nächsten Schuljahr möglichst viele Schüler für den Wettbewerb motivieren und begeistern. Sie sagt: „Wir versuchen zu unterstützen, wo wir können.“ Besonders die sozialkritischen Beiträge beim Wettbewerb haben der Pädagogin gefallen. Dass alle Beiträge vom Sailer Gymnasium gleich so erfolgreich waren, freut sie besonders.

