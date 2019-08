00:32 Uhr

Wichtige Infos für Höchstädter Schüler

Wann es am ersten Schultag für welche Klasse losgeht

Der Unterricht an der Grund- und Mittelschule Höchstädt im Schuljahr 2019/2020 beginnt am Dienstag, 10. September, für die Klassen zwei bis zehn um 8 Uhr und für die Schulanfänger am gleichen Tag um 8.45 Uhr. Die auswärtigen Schüler werden laut Pressemitteilung von Bussen der Firma Kraus abgeholt und zurückgebracht. Für die Schulneulinge (Schultüten dürfen gerne mitgebracht werden) und die sie begleitenden Elternteile verkehren am ersten Schultag zwei Sonderbusse, die Schüler der Klassen zwei bis zehn werden wie gewohnt abgeholt. Die Buszeiten können auch auf der Homepage der Schule eingesehen werden und lauten wie folgt: Sonderbus eins: Sonderheim 8.10 Uhr; Oberglauheim 8.17 Uhr; Schwennenbach 8.20 Uhr; Unterliezheim 8.27 Uhr und Lutzingen 8.35 Uhr; Sonderbus zwei: Unterfinningen 8.15 Uhr; Oberfinningen 8.20 Uhr; Mörslingen 8.30 Uhr und Deisenhofen 8.35 Uhr.

Die Schulanfänger versammeln sich zunächst in der Aula. Die Rückfahrt der Schulneulinge ist am ersten Schultag für 10.20 Uhr vorgesehen, die zweiten bis zehnten Klassen fahren um 11.25 Uhr nach Hause. Am Donnerstag, 12. September findet um 19.30 Uhr in der Pausenhalle der Grund- und Mittelschule Höchstädt ein Informationsabend mit der Klassenelternsprecherwahl für die Eltern der Grundschüler statt.

Die Erziehungsberechtigten erhalten dabei wichtige Hinweise über die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr und über die Schülerunfallversicherung. Ferner werden sie von den jeweiligen Klassenlehrkräften über Arbeitsmaterial, den Stundenplan und die Möglichkeiten einer guten Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus beraten. Am Montag, 16. September, findet schließlich dann noch um 19.30 Uhr der Informationsabend mit der Wahl der Klassenelternsprecher für die Eltern der Mittelschule statt. (pm)

