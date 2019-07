11:00 Uhr

Wie die Caritas Kindern aus Sucht-Familien helfen will

Die Caritas wirbt mit Kiasu-Projekt für besondere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Welche Kinder im Landkreis bisher davon profitieren.

2,65 Millionen Kinder in Deutschland leben in suchtbelasteten Familien. 40000 bis 60000 Kinder in Familien, deren Eltern illegale Drogen nehmen. Ihr Leben läuft alles andere als kindgerecht ab.

Den Kindern ist durch die Sucht eine stabile und gesunde emotionale Entwicklung verwehrt und sie haben ein sechsfach höheres Risiko, später im Leben selbst suchtkrank zu werden. Da sie kaum wahrgenommen werden und kaum eigene Hilfsangebote erhalten, gelten sie als die „vergessenen Kinder“.

Kiasu ist ein Projekt für Kinder aus suchtbelasteten Familien

Die Suchtfachambulanz der Caritas hat seit 2017 ein eigenes Projekt für diese „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ – kurz Kiasu genannt. Es wird von der AOK gefördert. Bis dato profitieren gerade mal fünf Kinder im Alter von acht bis elf Jahren davon. „Wir gehen aber davon aus, dass es bei uns im Landkreis Dillingen rund 150 Kinder sind, die in suchtbelasteten Familien leben“, sagt Sabine Schmidt. Sie leitet die Suchtfachambulanz der Caritas in der Donau-Stadt.

Sie hatte nun mit ihrem Team zu einem Fachtag eingeladen. Ihr Ziel: Sozialpädagogen, Psychologen und Erzieher, die in ihren verschiedenen Funktionen mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, auf diese Kinder aufmerksam zu machen. „Wir sind ihnen das nämlich schuldig“, betont Barbara Habermann. Sie leitet das Referat Sucht und Psychiatrie des Diözesan-Caritasverbandes und hat das Projekt Kiasu 2009 in Augsburg angestoßen.

Was das Leben von Kinder beeinflussen kann

Angst, Unsicherheit, mangelnde Zuwendung, keine Geborgenheit, Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch, Gewalt, Instabilität, Unkontrollierbarkeit, Unberechenbarkeit, Verlusterlebnisse prägen laut Pressemitteilung das Leben dieser Kinder.

„Sie sind ständig in einer Habachtstellung. Sie fühlen sich als ungewolltes Kind. Sie wissen nie, was auf sie zukommt“, erläutert Habermann. Schon Kindergartenkinder würden sich damit ständig mit der Sorge beschäftigen, was zu Hause denn gerade passiere oder ob die Mama schon wieder betrunken auf der Couch liege.

Jedes Kind brauche von den ersten Lebenstagen an Zuwendung und Aufmerksamkeit. „Dadurch entsteht eine emotionale Bindung, die für das emotionale Überleben des Kindes wichtig ist“, betont Dorothea Strietzel, die das Kiasu-Projekt in Augsburg leitet.

Ist diese Bindung gestört, lasse sich das auch am Verhalten der Kinder ablesen. Bei einer „sicheren Bindung“ suche zum Beispiel das Kind den Körperkontakt mit der „Bindungsperson“, wenn diese nach einer Abwesenheit zurückkehrt.

Das Team der Suchtfachambulanz der Caritas in Dillingen (von links): Barbara Habermann, Sabine Schmidt, Diana Schäfer, Renate Hausmann, Eva Kannamüller Ulrike Franken und Constanze Bögel. Bild: Bernhard Gattner/Caritas Augsburg

Bei einer „unsicher vermeidenden Bindung“ habe das Kind keinen Wunsch nach Körperkontakt. Ist die Bindung „unsicher und ambivalent“, dann sei das Kind während der Trennung extrem erregt und wenn die Bindungsperson zurückkomme, lasse sich das Kind nicht gleich beruhigen. Einerseits suche das Kind die Nähe, gleichzeitig könne man aber Wut und Widerstand erkennen.

Bei einer „desorganisierten Bindung“ zeige das Kind ein widersprüchliches Verhalten. Einerseits suche es die Nähe zur Bindungsperson, andererseits vermeidet und ignoriert es sie. Unsichere wie auch desorganisierte Bindungen versetzen die Kinder in ständige Stresssituationen. Zum Beispiel lasse sich starres Denken und Handeln feststellen. Zudem verhalten sich Kinder mit einer unsicheren Bindung im sozialen Umfeld weniger empathisch.

Bei „desorgansierten Bindungen“ würden, so Strietzel, die Kinder zu unangemessenem und aggressivem Verhalten neigen. Im Erwachsenenalter leiden sie unter psychischen Erkrankungen wie Borderline, Essstörungen und Persönlichkeitsstörungen. Die Gefahr, suchtkrank zu werden, sei ebenfalls deutlich stärker ausgeprägt. Auch die Selbstmordrate ist bei diesem Bindungsmuster höher.

Warum Tiere einen besonderen Zugang zu Kindern haben

Deshalb ist es für Strietzel wichtig, dass man auf die Kinder und ihre Bindungen zu ihren Eltern sehr genau achtet. „Wir müssen achtsam sein. Die Ersteinschätzung des Risikos für die Gefährdung des Kindeswohls muss frühzeitig erfolgen, und für alle Betroffenen müssen früh Hilfen geplant werden.“ Die Gäste des Fachtages luden Habermann und Strietzel in ihren Vorträgen ein, „genau hinzuschauen“ und ihrer fachlichen Einschätzung zu trauen. „Wenn Sie das Gefühl haben, da stimmt etwas nicht, dann stimmt da auch etwas nicht.“

Das breite Angebot des Kiasu-Projektes in Dillingen stellten Ulrike Franken und Constanze Bögel von der Suchtfachambulanz der Caritas in Dillingen vor. Erlebnispädagogische Maßnahmen wie Ausflüge gehören zum Programm genauso wie Basteln und Malen. Auch klären die beiden Pädagoginnen altersgemäß über die Suchterkrankung auf, um den Kindern klarzumachen, dass sie in keiner Weise an dem auffälligen Verhalten der Eltern schuld sind.

Einen besonderen Zugang zu den Kindern haben dabei Tiere. So gehört die tiergestützte Einzel- und Gruppenarbeit ebenfalls zu dem Kiasu-Projekt. Habermann brachte deshalb ihre beiden Jack-Russel-Therapie-Hunde Maja und Finn mit. „Tiere sind die Türöffner für die Kinder“, sagt Habermann. Die Kinder gehen automatisch in einen Kontakt.

Weil dank des Tieres nicht die Sucht der Eltern und das dadurch belastete eigene Leben im Mittelpunkt stehe, tue man sich als Begleiter und Berater um vieles leichter, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, selbst mit jenen, die schwer traumatisiert und extrem verschlossen seien. (pm)

Das könnte Sie aus dem Landkreis auch interessieren: