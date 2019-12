vor 27 Min.

Wie ein Autofahrer von seinem Airbag verletzt wurde

Als ein 25-Jähriger am späten Sonntagnachmittag seinen Wagen an einer Dillinger Tankstelle tanken wollte, wurde er von seinem Airbag verletzt.

Ein 25-Jähriger ist am Sonntag gegen 17.40 Uhr mit seinem Wagen in eine Tankstelle in der Großen Allee in Dillingen gefahren, als er von seinem Airbag verletzt wurde.

Wie es dem 25-jährigen Autofahrer geht

Als sein Wagen an der Tankstelle parkte, löste sich sein Airbag unerwartet und ohne Fremdbeteiligung aus. Ursache war offenbar ein technischer Defekt, wie die Polizei berichtete.

Der leichtverletzte 25-Jährige musste sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben. (pol)

