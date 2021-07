Wittislingen

18:00 Uhr

Wenn der Bauplatz in Wittislingen zur Ausgrabungsstätte wird

Carina Steichele und Simon Reinelt wollen in Wittislingen ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen. Das ist so weit auch machbar. Vorher muss der Grund laut Landesamt für Denkmalpflege archäologisch untersucht werden. Das zahlt aber nicht der Auftraggeber, sondern das Paar.

Plus Ein Paar will in Wittislingen ein Eigenheim errichten. Dafür ist eine archäologische Bodenuntersuchung nötig. Die wird aufwendig – und viel teurer als gedacht.

Von Dominik Bunk

„So dunkel sah der Boden auch von oben aus“, sagt Carina Steichele, während sie auf einen Fleck in einer Grube zeigt. Das Loch befindet sich auf einem Grundstück im Wittislinger Amselweg, auf dem die 28-Jährige und ihr Partner Simon Reinelt eigentlich ihr künftiges Zuhause errichten wollen. Damit sind sie aber nicht die Ersten, wie sich herausstellt. Denn bei Grabungen des Landesamtes für Denkmalpflege wurden auf dem Grundstück antike Grubenhäuser im Boden gefunden.

