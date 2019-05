15.05.2019

Wittislingen setzt eigenes Blühflächenkonzept um

Gemeinderat beschließt einstimmig, aktiv zu werden

Bereits lange vor dem Artenschutz-Volksbegehren hat sich der Gemeinderat Wittislingen mit dem Thema Blühflächen im Ortsbereich befasst. Aktuell werden die ausgewählten Flächen laut Mitteilung von Bürgermeister Ulrich Müller im Ortsbereich der Marktgemeinde vorbereitet, damit in Kürze die Saat für Artenvielfalt ausgebracht werden kann. Ein ganz besonderer Dank gehe dabei an die Gemeinderäte Monika Weber, Carolin Stoll, Ulrich Mayerle und Paul Seitz, die sich für diese Aktion eingesetzt haben, so der Bürgermeister gegenüber unserer Zeitung. Darüber hinaus müsse auch den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins Wittislingen gedankt werden, die ebenfalls die Aktion Blühflächen großartig unterstützten. Die laufenden Maßnahmen sind nach den Worten des Rathauschefs Teil eines Maßnahmenverbundes im Ort und um den Ort herum.

Bereits im vergangenen Jahr seien auf den Fluren Heckenverbünde angepflanzt worden, um Wiesenbrütern und Niederwild einen Schutz zu bieten. Weit davor sei bereits im Rahmen der Dorferneuerung, also ab dem Jahr 2007, in Wittislingen unter der Überschrift Heckenverbünde die Biodiversität auf die Agenda genommen worden.

In diese Kategorie gehöre auch die Beweidung des ehemaligen Steinbruchs, der durch seine Magergräser ebenfalls einen Beitrag zur Artenvielfalt darstelle. Des Weiteren dürfe auf keinen Fall die ausgeprägte, intensive Aktivität zur innerörtlichen Pflanzung von Bäumen in der Vergangenheit vergessen werden. „Somit ist die laufende Maßnahme eine Fortschreibung der ökologischen Orientierung des Marktes Wittislingen“, teilt Ulrich Müller mit. Bei der Oberbechinger, Riedhauser und Hochstiftstraße sowie am Wiesenberg seien nun die neuen Blühflächen angelegt worden. „Klasse wäre es natürlich, wenn sich viele Gartenbesitzer davon inspirieren ließen und ebenfalls das Thema Artenvielfalt unterstützen“, sagt Müller. Es sei jedoch sehr bedauerlich, dass erst eine große Bürgerbewegung in Form von „Rettet die Bienen“ auftreten musste, ehe das Thema überhaupt eine breite Wahrnehmung habe finden können.

Offensichtlich hätten dabei ideologische Gräben überwunden werden können. „Wichtig ist es nun, dass dieser Schwung zur Rettung der Artenvielfalt von allen, also auch von privaten Eigentümern, mit aufgenommen wird“, hofft der Wittislinger Bürgermeister. (pm/HOW)

