Zum Geburtstag gratuliert auch Bischof Bertram

Plus Der ehemalige Diözesanpräses Alois Zeller feiert 70. Geburtstag. Da kommt sogar der neue Bischof vorbei.

Im Kreis von vielen persönlichen Gästen hat der ehemalige Kolping-Diözesanpräses Domvikar Alois Zeller am 8. Februar im Kolpinghaus in Augsburg seinen 70. Geburtstag gefeiert. Der designierte Augsburger Bischof Bertram Meier gratulierte dem Jubilar zu seinem Wiegenfest. Er erinnerte an die ersten Begegnungen, die er mit Alois Zeller hatte.

Robert Hitzelberger (Vorsitzender des Kolpingwerkes), Kolping-Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer und Gebhard Kaiser (Vorsitzender der Kolping Akademie) wünschten Zeller im Namen von Kolping in der Diözese Augsburg Gesundheit und Gottes Segen. Kretschmer, der auch Vorsitzender der gemeinnützigen Kolping-Stiftung Augsburg ist, und Geschäftsführer Heinrich Lang dankten Zeller, der seine Gäste anstelle von Geschenken um Spenden für das Jugendwohnen im Kolpinghaus in Augsburg gebeten hat. Mit vielen Mitbrüdern, mit Verbändereferent Domkapitular Wolfgang Hacker und Josef Hosp, seinem Vorgänger als Diözesanpräses, feierte Zeller mit seinen Gästen in der Hauskapelle des Kolpinghauses Eucharistie.

Alois Zeller stellt seine Familie an den Anfang

In seiner Predigt blickte Zeller auf seine Lebensgeschichte zurück. Mit den Stationen seines Lebens verband er Botschaften für die Zuhörer. Sein eigenes Hineinwachsen in den Glauben und die Kirche durch seine gläubige Familie stellte er an den Anfang. Die Freude an der Kirche und das Erlebnis der Weltkirche habe er selbst oft in Rom erfahren und den Teilnehmern seiner Pilgerreisen mitgegeben. Adolph Kolping und das Kolpingwerk begleiten Zeller schon mehr als 40 Jahre. Nicht nur die Person und die Worte Kolpings, sondern auch die Gemeinschaft, die gemeinsam tatkräftig den Glauben lebt, empfahl er den Zuhörenden. Das Wort von Bischof Reinhold Stecher „Viele Wege führen zu Gott. Einer geht über die Berge“ habe er selbst erfahren, sagte Zeller. Den Gottesdienstteilnehmern wünschte er die Freude an der Schöpfung und die Begegnung mit Gott in der Natur.

Stadtpfarrer in Gundelfingen und Immenstadt im Allgäu

Zeller, der in Augsburg geboren wurde, wuchs in Meitingen und Höchstädt auf. Bereits während seiner Schulzeit und seines Studiums engagierte er sich laut Pressemitteilung in der verbandlichen Jugendarbeit. Nach seiner Priesterweihe 1975 war er in Manching und Gersthofen Kaplan. Als Benefiziat von Marktoberdorf betreute er auch Sulzschneid seelsorglich. 2004 wurde er, nachdem er in Gundelfingen und Immenstadt Stadtpfarrer war, zum Kolping-Diözesanpräses ernannt. Dieses Amt hatte er bis Ende November 2019 inne. (pm)