vor 58 Min.

Zur Tochter nach Amerika dank unserer Zeitung

Rosi Furch aus Fristingen gewinnt 1000 Euro beim Bilderrätsel der

Von Vanessa Polednia

Feigensenf. Das ist die Lösung des beliebten Bilderrätsels unserer Zeitung von Dienstag. Rosi Furch aus Fristingen hat nicht lange nachdenken müssen, als sie das Foto von einer mit Senf gefüllten Feige in der aufgeschlagenen Donau-Zeitung am Morgen erblickte.

Von Anfang an nimmt die 71-jährige Abonnentin der DZ an den verschiedenen Gewinnspielen teil. Ab und zu habe sie nicht gewusst, welches Wort mit der Abbildung gemeint ist. „Gestern war es der Kugelfisch. Da war ich mir eine Weile nicht sicher.“ Doch meistens weiß sie des Rätsels Lösung und ruft dann alsbald bei der Gewinner-Hotline an. Beim Lösen des gestrigen Rätsels hat ihr zudem ein Umstand geholfen: „Ich esse gerne Feigensenf. Am liebsten zu Käse.“ Gewonnen habe sie zuvor jedoch noch nie, sagt die adrette Rentnerin freudestrahlend, die nun die zehn grün-gelben 100-Euro-Scheine in den Händen hält.

Auch wenn Rosi Furch die Lösung bereits wusste, hätte das Zufallslos fast doch nicht sie getroffen. Denn die Fristingerin hatte erst kurz vor knapp – genauer fünf Minuten vor Einsendeschluss – das Lösungswort an die Teilnahme-Rufnummer übermittelt.

Umso überraschter war sie über den Anruf. „Wissen Sie, wieso wir anrufen?“, habe die nette Dame am anderen Ende gefragt. Da stand die Hausfrau gerade vor einer Arztpraxis. Die Zeit im Wartezimmer des Arztes verging mit dieser frohen Botschaft für Furch wie im Fluge.

Nach dem Arzttermin, zurück in der guten Stube, muss sie nicht lange darüber nachdenken, wofür das Geld herhalten soll. „Ich möchte meine Tochter in Amerika besuchen.“ Diese lebe nämlich mit Mann und Sohn seit drei Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Enkel sei zwar im Sommer einmal zu Besuch gewesen, doch Furch vermisse diesen Teil ihrer Familie sehr. „Normalerweise besucht mich meine Tochter zweimal im Jahr. Wegen Corona wird es heuer wohl nichts mehr.“ Im kommenden Jahr möchte Furch mit Ehemann Erhard selbst in den Flieger steigen.

Das Ehepaar aus Fristingen ist insgesamt mit drei Enkelkindern beschenkt. In unzähligen Bilderrahmen begrüßen einen die Gesichter der Kinder und Enkelkinder bereits im lichtdurchfluteten Eingangsbereich.

Ein einladendes Zuhause hat Familie Furch. In ihrer Freizeit widmet sie sich gerne ihrem Garten. Viele verspielte Figuren und Statuetten finden sich im Vorgarten. Kein Wunder, dass die Hausfrau gerne im Garten tätig ist, wie sie selbst sagt. Genauso liebevoll dekoriert sieht es im Haus der Furchs aus. Ihren persönlichen Einrichtungsstil würde sie als klassisch-elegant bezeichnen.

Ihren Mann hole sie mit dem Auto gleich von einem Arzttermin ab, sagt die glückliche Gewinnerin zum Abschied vor der Haustür. Der habe die frohe Botschaft bereits am Telefon erfahren. Er freue sich ebenfalls riesig über den Gewinn – auch wenn er wegen der Geldübergabe ein bisschen länger auf seine Ehefrau warten muss.

