Aislingen

vor 38 Min.

Badegast entsorgt illegal Müll an See in Aislingen

Ein Unbekannter hat illegal Müll am See in Aislingen entsorgt.

Artikel anhören Shape

Erst Schwimmen am See, dann Müll abladen. Das hat offenbar ein Mann in Aislingen getan. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Am Samstag gegen 19 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Badegast nach seinem Aufenthalt an einem See in Aislingen zwischen der Kreisstraße DLG 11 und der Staatsstraße 2028 neben einem Einweggrill auch Bierflaschen und Tüten mit Müll in ein Gebüsch des Vereinsgewässers des FV Aislingen warf. Dabei konnte ein roter Opel Corsa mit Günzburger Kennzeichen beobachtet werden. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

Themen folgen