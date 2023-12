Gemeinderat spricht in Aislingen über Anliegen aus der Bürgerversammlung

Eine Zelthalle in Baumgarten, Spielplätze für Aislingen: In den beiden Bürgerversammlungen wurden einige Wünsche vorgetragen. Kann die Gemeinde sie erfüllen?

Die Gemeinde Aislingen hält im Hauptort und in Baumgarten alljährlich Bürgerversammlungen ab. Zur Aislinger Bürgerversammlung kamen außergewöhnlich viele Interessierte. Das lag vor allem an den beiden Infoveranstaltungen zur Nahwärme und dem Glasfaserausbau. Doch es wurden auch zu anderen Themen Fragen gestellt. Diese wurden am Dienstag im Gemeinderat besprochen.

Laut Bürgermeister Jürgen Kopriva habe man in der Bürgerversammlung in Baumgarten wissen wollen, warum das dortige Wohnbaugebiet noch nicht umgesetzt worden sei. Mit der Frage war die Aufforderung verbunden, das Baugebiet bald anzugehen. Der Bürgermeister sagte gegenüber unserer Redaktion, dass das Baugebiet aufgrund von verschiedener Einwände nicht umgesetzt wurde. Beispielsweise sei ein Geruchsgutachten nötig gewesen, das die Planungen "um zwei Jahre zurückgeworfen" hätte.

Zelthalle in Baumgarten: Ist das Landratsamt zuständig?

Aus Baumgarten sei zudem die Frage gekommen, warum die Gemeinde ein Gestaltungshandbuch herausgebe, jedoch zulasse, dass in Baumgarten eine riesige Zelthalle stehen dürfe, die doch optisch wenig ansprechend sei. Dieses Anliegen ist laut Kopriva auch Thema im Gemeinderat gewesen.

Der Bauherr hatte dort, wo die Zelthalle steht, eine Reithalle bauen wollen, diese jedoch nie gemäß dem Bauantrag umgesetzt. Laut Bürgermeister Kopriva müsse das Landratsamt prüfen, ob ein Bau auch so umgesetzt wurde, wie er im Bauantrag stehe. In der Sache wolle man nun bei der Behörde nachfragen.

Spielplätze: Gemeinde erteilt zusätzlichem Standort Absage

Ebenfalls Thema in der Bürgerversammlung waren die Aislinger Spielplätze. Bei der Bürgerversammlung sei die Frage aufgekommen, ob der Spielplatz an der Point wieder in Betrieb gehe, so Kopriva. Die Gemeinde sei überein gekommen, dass dieser Spielplatz stillgelegt werde, informiert Kopriva. Zunächst habe man mit dem Gedanken gespielt, auf dem Grundstück eine Heizzentrale zu bauen, um das Nahwärmenetz zu erweitern. Das sei jedoch angesichts des Lärms, den eine solche Anlage verursacht, wieder verworfen worden. Nun könnte dort Wohnbebauung entstehen. Die Gemeinde wolle sich zudem auf den Spielplatz am Wiesle konzentrieren, so Kopriva. Dieser werde ohnehin besser angenommen. Einer weiteren Spielplatz-Anfrage, die das Rathaus erreicht habe, muss der Gemeinderat ebenfalls eine Absage erteilen. So habe man sich erkundigt, ob man nicht beim Wendehammer in der Pfarrer-Schill-Straße einen Spielplatz mit zwei Spielgeräten einrichten könne.

Lesen Sie dazu auch

Da die Fläche nur rund 150 Quadratmeter betragen würde und zudem eingezäunt werden müsse, lehnte die Gemeinde auch diese Anfrage ab. Man wolle sich auf einen Spielplatz konzentrieren. Dort ist laut Kopriva schließlich auch noch etwas zu tun, so etwa eine Reparatur an der Seilbahn.