Kran bleibt in Aislingen in Oberleitung hängen: Mann bekommt Stromschläge

In Aislingen sind am Dienstagmorgen viele Einsatzkräften angerückt. Ein Kranführer hatte wohl die Höhe einer Stromleitung unterschätzt und bekam Stromschläge.

Auf einer privaten Baustelle ist es in Aislingen am Faschingsdienstag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein junger Mann mehrere Stromschläge erlitten hat. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 9 Uhr. Laut Polizeiangaben setzte sich ein 26-Jähriger freiwillig in einen Mörtelkübel, der an einem Baukran hing. Der 27-jährige Kranführer unterschätzte hierbei die Höhe einer Stromleitung und blieb mit dem Kübel an der Leitung hängen.

Feuerwehren aus Baumgarten, Aislingen, Holzheim und Lauingen waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr Aislingen

Mann erleidet Stromschläge, aber keine Verbrennungen

Der 26-Jährige erlitt dabei mehrere Stromschläge, welche jedoch keine Verbrennungen oder sonstige Verletzungen nach sich zogen. Die Feuerwehr konnte den Mann mittels Drehleiter befreien. Mitarbeiter der LEW kümmerten sich um die beschädigte Stromleitung. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde informiert. An dem Einsatzgeschehen waren etwa 80 Einsatzkräfte, darunter die Freiwilligen Feuerwehren Aislingen, Lauingen, Baumgarten und Holzheim beteiligt. Daneben waren Rettungsdienst mit Notarzt sowie ein ADAC-Rettungshubschrauber im Einsatz. (AZ)

Lesen Sie dazu auch