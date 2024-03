Verdächtige Kügelchen in Aislinger Gärten gefunden

Anwohnern wird geraten, direkten Kontakt zu vermeiden. Auch Haustiere sind gefährdet. Die Proben werden jetzt analysiert.

In der Straße Am Jochenfeld in Aislingen stieß die Polizei am Dienstag auf einen ungewöhnlichen Fund. Einwohner meldeten, dass in einem Garten seltsame kleine Kugeln in den Farben Rot, Braun und Orange verstreut lagen. Bei der Untersuchung des Falls entdeckten die Beamten, dass nicht nur dieser eine Garten betroffen war. Auch in den Gärten der Nachbarschaft fanden sich ähnliche Mengen dieser mysteriösen Kugeln. Die Polizei sammelte Proben, um sie zur weiteren Analyse an das Landeskriminalamt zu senden. Ziel ist es herauszufinden, ob diese Kugeln möglicherweise schädlich für Menschen oder Tiere sein könnten. Die Anwohner wurden aufgerufen, wachsam zu sein und ähnliche Funde umgehend zu melden. Bis zur Klärung, was es mit den Kugeln auf sich hat, sollte man direkten Kontakt sowohl für sich selbst als auch für Haustiere vermeiden. (AZ)