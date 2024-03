Wer hat das Auto in Aislingen angefahren?

Ein Auto, das in einer Straße in Lauingen geparkt war, ist angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagabend in Aislingen gekommen. Gegen 20.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen schwarzen Hyundai I20, der in der Dr.-Bach-Straße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht.

Sachschaden am Auto

Am Hyundai hinterließ er einen Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)