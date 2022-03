Aktivismus

vor 17 Min.

Dillingerin will ihre Stimme für die Tiere einsetzen

Foto: Anonymous for the Voiceless/Earthlings Augsburg

Auf den Bildschirmen laufen verstörende Bilder – diese zeigen aber nur die Wirklichkeit, sagt Julia Blind. In der Gruppe „Anonymous for the Voiceless“ will sie ihren Beitrag dazu leisten, dass die Qual der Tiere nicht länger im Geheimen geschieht und damit leicht ignoriert werden kann.

Plus Geboren und aufgewachsen ist Julia Blind in Dillingen. Sie ist engagierte Tierrechtsaktivistin und sagt: "Niemand will einem Tier bewusst Leid zufügen."

Von Benjamin Reif

Die Verniedlichung ist das, was Julia Blind am meisten stört. Von dem, was mit Tieren in der industriellen Nutzung geschieht. Die bunten Comic-Kühe auf den Verpackungen für Kinderkäse. Oder Aufkleber wie „Schweinehotel“ auf Ställen oder Tiertransportern. „Die Realität ist, dass diese Tiere nicht glücklich sind. Sondern dass sie eingesperrt und getötet werden“, sagt die 32-Jährige. Sie findet es traurig, wie normal das in der modernen Welt sei. Dass das Leid der Tiere so selbstverständlich für den eigenen Genuss in Kauf genommen werde. Doch sie ist überzeugt: „Niemand will einem Tier bewusst Leid zufügen.“ Deshalb werde dieses Leid systematisch verdrängt, unsichtbar gemacht und eben verniedlicht, damit es schon die Kleinsten als selbstverständlich ansehen.

