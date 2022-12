Arbeiten am Dorfplatz in Bachhagel gingen weiter

Bis Sommer 2023 soll der Platz in der Ortsmitte fertig sein.

Lange hat sich in der Ortsmitte in Bachhagel nichts mehr gerührt, aber dieses Jahr gingen die Bauarbeiten weiter. Eigentlich sollte dieser schon im November 2021 eingeweiht werden - doch stattdessen wurden die Arbeiten im Herbst eingestellt. Grund dafür ist laut Bürgermeister Ingo Hellstern, dass es zwischenzeitlich Probleme mit Materialien gab. Aber auch: "Die Baufirma hat anstatt im März erst im Mai im vergangenen Jahr angefangen." Dadurch hätten sich einige der Arbeiten verzögert. An der Bachaufweitung am Zwergbach wurde gearbeitet, der Seitenstreifen an der Rosenstraße wird gemacht und das Fundament für den Weihnachts- oder Maibaum wurde gesetzt.

Geplant war, dass der neue Platz aus zwei Bereichen besteht, die eine Linde an der Südwestecke des Brauereistadels verbindet. Der bereits fertige Kirchenvorplatz soll zum Verweilen einladen und auch mehrere Sitzgelegenheiten bieten. Der Dorfplatz südlich des Brauereistadels soll als Vorbereich zum Brauereistadel dienen, aber auch ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft werden. Auch ein Backhaus soll entstehen. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger treffen, gemeinsam backen und Vereine gebackene Sachen verkaufen.

Wenn alles funktioniert, könnte dem Bürgermeister zufolge im Frühjahr mit dem Backhaus, das mittlerweile genehmigt wurde, gestartet werden. Sodass bis zum Sommer 2023 der Dorfplatz endlich fertig ist. Abhängig sei das aber auch davon, wie die Baufirmen aufgrund der schwierigen Situation in der Branche Zeit hätten. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von 1,25 Millionen Euro. (sukl)