Bei Bachhagel den Außenspiegel mitgenommen

Ein dunkler Kastenwagen nimmt beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines Fiats mit und fährt weiter.

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Kreisstraße DLG 29 zwischen Bachhagel und Sachsenhausen eine Unfallflucht. Ein 48-jähriger Fahrer eines roten Fiat Ducatos war gegen 19 Uhr in Richtung Sachsenhausen unterwegs, als ein entgegenkommender dunkler Kastenwagen den Außenspiegel des Fiats touchierte und beschädigte. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Bachhagel fort, ohne anzuhalten. Der entstandene Schaden am Fiat wird auf etwa 160 Euro geschätzt. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW handelte. (AZ)