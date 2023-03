Irrungen, Wirrungen und viele Geheimnisse im Bachtal

An gleich vier Abenden begeisterte die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Zwergbachbühne Bachhagel das Publikum.

Dass die Zwergbachbühne Bachhagel das Publikum mit ihren Stücken immer wieder auf ein Neue begeistert, ist kein Geheimnis. Deshalb verwundert es nicht, dass die Plätze in der Turnhalle der Bachhagler Grundschule an allen vier Tagen fast voll besetzt sind. Denn was "Das große Geheimnis" im gleichnamigen Stück von Bernd Gombold ist, wird mit viel Herzblut, Humor und Improvisation auf die Bühne gebracht.

Voll besetzte Halle bei der Zwergbachbühne Bachhagel

Regisseur Ludwig Seeger freut sich auch am letzten der vier Abende über die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer und begrüßt alle, "die sich wichtig fühlen". Am wichtigsten jedoch sind die Menschen auf und hinter der Bühne, die das Stück seit Anfang Januar proben und vorbereiten. Die viele Arbeit und Mühe sieht man schon an dem detailreichen Bühnenbild, das eine Wohnstube auf einem Bauernhof zeigt, in der sich die kleinen und großen Geheimnisse der Komödie abspielen.

Denn der Großvater ist einen Tag vor seinem 80. Geburtstag verstorben und sein Sohn Peter (Norbert Wörle) will das zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth (Anja Leder) vertuschen, um die Lebensversicherung ausgezahlt zu bekommen. Aushelfen soll dabei ein Fremder (Walther Höfle), der dem Verstorbenen wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Dass er nur deutlich jünger aussieht, dafür sind vermeintlich Kräuter aus der Türkei verantwortlich, die Tochter Sabine (Carina Wiedemann) von dort mitgebracht hat. Auch im Gepäck: Ihr Verlobter Ali (Menne Hochmüller), der allerdings nicht, wie daheim erwartet, ein deutscher Bauernsohn, sondern Türke ist – was ihre Eltern aber nicht zur Kenntnis nehmen. Als der Pfarrer (Helmut Urban) dann selbst von den Kräutern probiert und Halluzinationen bekommt, Peters Schwester Frida (Karin Rau) immer wieder der Familie auf die Nerven fällt und Alis Mutter Fatma (Steffi Schilling) plötzlich auftaucht, ist das Chaos vorprogrammiert.

Schauspielerinnen und Schauspieler begeistern auf Zwergbachbühne Bachhagel

Die Zwergbachbühne Bachhagel hat das Stück dabei an die Örtlichkeiten angepasst – da wird Giengen zum Vergleich für das Ausland und der Brauereistadel findet ebenfalls Erwähnung. Und auch Humor zeigen die Schauspielenden: Wenn etwa das Publikum spontan einen Schnaps ausgeschenkt bekommt, der falsche Großvater zu türkischer Popmusik die Hüften kreisen lässt oder der Pfarrer in seinem Rausch über die Bühne "fliegt", dann brandet nicht nur lautes Gelächter, sondern viel Zwischenapplaus auf.

Der Schlussapplaus ist laut, als sich Seeger bei allen Helfenden auf und hinter der Bühne bedankt, die mit vielen Ideen, Zeit und Anstrengung wieder ein kurzweiliges Programm inszeniert haben. "Nächstes Jahr hoffentlich wieder", gibt Seeger den spürbar gut gelaunten Zuschauerinnern und Zuschauern, von denen einige bereits zum zweiten Mal dabei waren, schließlich auf den Heimweg.