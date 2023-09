Kleintransporter brennt in Bachhagel komplett aus

Ein Transporter ist auf einem Firmengelände in Bachhagel komplett ausgebrannt. Der Sachschaden ist hoch.

Auf einem Firmengelände in Bachhagel geriet am Donnerstag gegen 12.20 Uhr ein Lieferwagen in Vollbrand. Der Ford geriet aufgrund eines technischen Defekts in Brand und musste durch die örtlichen Feuerwehren aus Bachhagel und Burghagel gelöscht werden.

30.000 Euro Schaden im Bachtal

Durch den starken Qualm und Hitzeentwicklung wurde zudem die Fassade einer benachbarten Firma sowie ein neben dem Kleintransporter geparkter Pkw einer Mitarbeiterin beschädigt. Der Sachschaden wird mit circa 30.000 Euro beziffert. (AZ)