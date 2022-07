Bachhagel

vor 34 Min.

Mann stürzt bei Arbeiten in Bachhagel aus zwei Metern Höhe

Ein Mann ist bei Bauarbeiten aus zwei Metern Höhe in die Tiefe gestürzt.

Der 34-Jährige verletzt sich an Armen und Oberkörper. So ist es zu dem Unfall in Bachhagel gekommen.

Bei Arbeiten an einem Fertighaus im Ortsteil Oberbechingen wurde am Dienstag gegen 11.15 Uhr ein 34-jähriger Mann verletzt. Zuvor hatte ein Kran das Bauelement an die vorgesehene Stelle gehoben. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 34Jährige die Sicherung zu früh löste, wobei die Wand durch eine Windböe erfasst wurde und umfiel. Ins Krankenhaus nach Heidenheim Dabei stürzte der 34 Jährige aus etwa zwei Meter Höhe zu Boden und verletzte sich an Armen und Oberkörper. Er musste zur weiteren Behandlung ins Heidenheimer Krankenhaus gebracht werden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Gundelfingen 17-Jähriger stürzt in Gundelfingen angetrunken vom Fahrrad

Höchstädt Lastwagenfahrer fährt viel zu schnell durch Höchstädt und richtet Schäden an

Themen folgen