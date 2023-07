Motorradfahrer donnert über Kreisverkehr bei Bachhagel und landet im Graben

Ein Motorradfahrer verliert bei Bachhagel die Kontrolle und landet im Straßengraben. Ein Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus.

Leichte Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 6.15 Uhr auf der Staatsstraße 1082 bei Bachhagel. Der Mann war mit seiner Maschine auf der Staatsstraße aus Richtung Stockhof in Richtung Sachsenhauser Weg unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, geriet auf die Gegenfahrbahn und steuerte über den Kreisel in Richtung Sachsenhauser Weg. Im weiteren Verlauf kam er mit seinem Kraftrad von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Heidenheim gebracht. An seinem Motorrad entstand Unfallschaden von etwa 1500 Euro. Dieses wurde abgeschleppt. (AZ)