Nach abgesägtem Baum: Beim Bachhagler Christkindlmarkt freut man sich über das Weihnachtswunder

Die Besucherinnen und Besucher freuten sich am Samstag auf dem Bachhagler Weihnachtsmarkt über den neuen Christbaum. Am Tag zuvor hatten Unbekannte den vorherigen Baum umgesägt.

Plus In Bachhagel sägten Unbekannte den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz um. Doch es gab ein kleines Weihnachtswunder, das die Besucher am Samstag auf dem Weihnachstmarkt feierten.

Von Silva Metschl

Bereits seit 20 Jahren findet in Bachhagel der Weihnachtsmarkt statt - dieses Jahr jedoch unter besonderen Bedingungen. Gerade einmal einen Tag vor dem Adventsmarkt hatten Unbekannte am Freitag den bereits geschmückten Christbaum auf dem Dorfplatz umgesägt. Doch Bürgerinnen und Bürger sorgten dafür, dass es trotzdem einen Baum gab.

