Wechselbetrug: Unbekannte prellt Kassiererin in Markt in Bachhagel

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Wechselbetrugs. Eine Unbekannte hat eine Kasserierin in einem Markt in Bachhagel übers Ohr gehauen.

Eine Betrügerin lässt sich an der Kasse eines Markts in Bachhagel Hundert-Euro-Scheine wechseln. Am Ende fehlen Geldscheine.

Zu einem Wechselbetrug ist es am Samstag in Bachhagel gekommen. Gegen 14.50 Uhr betrat eine bisher unbekannte Betrügerin einen Verbrauchermarkt in der Schreiäckerstraße und kaufte dort eine Getränkeflasche. Nach dem Bezahlvorgang bat sie die Kassiererin, ihr mehrere Hundert-Euro-Scheine in Fünfzig-Euro-Scheine zu wechseln. Hierbei ergaunerte die Unbekannte nach Angaben der Polizei mehrere Geldscheine, die sie unauffällig verschwinden ließ. Die etwa 25- bis 30-jährige Frau entfernte sich anschließend in einem hellen BMW-Kombi älteren Baujahrs in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Wechselbetrugs aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täterin oder auf ihren Wagen geben können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

