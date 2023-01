65 Jahre lang zusammengehalten

Rosa und Christian Meck feiern in Bächingen "Eiserne Hochzeit".

Die Eheleute Rosa und Christian Meck feiern in dieser Woche ihre „Eiserne Hochzeit“. Vor 65 Jahren, am 17. Januar 1958, wurden die beiden auf dem Standesamt getraut. Tags drauf, am 18. Januar, feierten sie die kirchliche Hochzeit in Bächingen. Pfarrer Schwarz, über Jahrzehnte evangelischer Pfarrer in dem Ort, hielt damals den Gottesdienst, anschließend zog das Brautpaar mit Blasmusik ins Gasthaus „Hirsch“ in der Dorfmitte.

Rosa, geborene Hörger, war im Nachbarort Sontheim auf einem Bauernhof aufgewachsen, Christian als Sohn eines Schäfers in Bächingen. Der Grund dafür, dass die Hochzeit damals mitten im Januar gefeiert wurde - nicht der günstigste Termin für so ein Fest - lag darin, dass gerade das gemeinsam gebaute Haus fertig geworden war.

Am 18. Januar 1958 haben Rosa und Christian Meck kirchlich geheiratet. Foto: Sammlung Meck

Auf dem Grundstück wuchsen später die beiden Söhne auf, dort verbringen die beiden rüstigen Senioren, inzwischen 87 und 90 Jahre alt, nach einem erfüllten Arbeitsleben ihren Ruhestand und feiern jetzt im Kreis der Familie ihr eisernes Ehejubiläum. (AZ)