Bächingen plant Naturkindergarten-Gruppe bei der Umweltstation

Plus Die Gemeinde Bächingen erweitert den Kindergarten Storchennest um eine Naturgruppe mit bis zu 15 Kindern. Auf dem Gelände vom Mooseum lernen sie mehr über die Natur.

Zeit in der Natur verbringen und dabei mehr über die Umwelt lernen: Wald- und Naturkindergartengruppen sind immer beliebter und mehr Eltern schicken ihre Kinder für eine naturnahe Erziehung zu solchen Angeboten. Das soll bald auch ein Bächingen möglich sein. Die Gemeinde plant ab September eine Naturkindergartengruppe auf dem Gelände der Umweltstation Mooseum. Bürgermeister Siegmund Meck sagt: "Die Kindergartenkinder besuchen bereits immer wieder die Umweltstation und haben dort Thementage. Das bietet sich einfach an."

Bis zu 15 Mädchen und Buben können sich auf dem neuen Grundstück des Kindergarten Storchennest austoben, spielen und dabei durch die Umweltstation mehr über die Natur erfahren. Dafür soll auf einem Teil des Mooseums-Geländes, dessen Grund der Gemeinde gehört, eine Gartenhütte, Spielgeräte, ein Sandspielplatz und Sitzgelegenheiten gebaut werden.