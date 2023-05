Ein Mountainbike wird am Bächinger Sportheim gestohlen

Mit einem Diebstahl hat es die Polizeiinspektion Dillingen zu tun. Ein Unbekannter hat in Bächingen ein Fahrrad entwendet.

Ein bisher Unbekannter hat am Freitagabend voriger Woche in der Zwei zwischen 19 und 23.20 Uhr in Bächingen ein Mountainbike gestohlen.

Das Mountainbike war mit einem Kettenschloss gesichert

Das Rad war an einem Sportheim in der Medlinger Straße abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)