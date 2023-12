Bächingen

Er zeigt Menschen, warum Artenvielfalt so wichtig ist

Plus Altbürgermeister Wilhelm Rochau, der heute 85 wird, hat das Mooseum in Bächingen mit aufgebaut. Er erinnert an die Widerstände von damals.

In der Umweltstation Mooseum in Bächingen fand am vergangenen dritten Adventssonntag ein adventliches Liedersingen bei Kaffee und Kuchen statt. Auch Wilhelm Rochau, der das heutige Umweltbildungszentrum maßgeblich mit aufgebaut hat, war wieder dabei, um gemeinsam mit den Gästen altvertraute Volksweisen zu singen. Zu mancher bekannten Melodie hat der begeisterte Sänger eigene Texte, Gedichte und lustige G´stanzln geschrieben. Viele davon handeln von alten Gebräuchen, wie man damals gelebt und gearbeitet hat im Dorf auf dem Land. Doch das Hauptengagement des Bächinger Altbürgermeisters, der am heutigen Mittwoch seinen 85. Geburtstag feiert, gilt noch immer der Aufgabe, Menschen für die wichtige Bedeutung der Natur und der Artenvielfalt zu sensibilisieren.

Als das Naturinformationszentrum Mooseum im Jahr 2006, nur drei Jahre nach Eröffnung, aus finanziellen Gründen wieder schließen musste, gründete Wilhelm Rochau den Förderverein "Mooseum – Forum schwäbisches Donautal" und übernahm dessen Vorsitz. Die Erfahrung als langjähriger Bürgermeister von Bächingen kam ihm dabei zugute: „Wir haben bei der Regierung von Schwaben Fördergelder beantragt, schließlich ist Umweltbildung eine Aufgabe des Staates“, erinnert sich Rochau an die Anfangsjahre. Das sah die Bezirksregierung zwar etwas anders, „die Sache ging damals bis ins Staatsministerium.“

