Bächingen

vor 17 Min.

Sein größter Stolz ist Ehefrau Ursula

Plus Der Bächinger Georg Bass wird 90 Jahre alt. Er war 30 Jahre Feuerwehrkommandant und hat dafür einige bedeutende Auszeichnungen erhalten.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Adolf Hitler war gerade seit 14 Tagen im Amt des Reichskanzlers, als Georg Bass am Rosenmontag, 13. Februar 1933, in Bächingen das Licht der Welt erblickte. Aufgewachsen mit drei Brüdern auf dem elterlichen Hof besuchte der Jubilar die Volksschule in Bächingen, mit der Besonderheit, dass die gesamte siebte Jahrgangstufe im Jahr 1944 ausfallen musste, da die Schulkinder durch die Tiefflieger auf ihrem Weg zur Schule zu sehr durch deren Angriffslust gefährdet waren. Erst nach Kriegsende hat er nach der achten Klasse die Volksschule beendet. Nun feiert Georg Bass seinen 90. Geburtstag - und erinnert sich an viele Höhen, aber auch Einschnitte in seinem Leben. Eine Herzensangelegenheit für ihn seit jeher: die Feuerwehr. 30 Jahre war unter anderem Kommandant - eine lange Zeit.

