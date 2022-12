Senior wird in Bächingen von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen in Bächingen einen 78-Jährigen mit ihrem Wagen erfasst.

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen hat ein 78-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montagabend kurz nach 19 Uhr in Bächingen erlitten. Eine 64-jährige Autofahrerin, die auf der Gundelfinger Straße ortseinwärts unterwegs war, erfasste den 78-Jährigen laut Polizeibericht beim Abbiegen in die Seehofstraße, als dieser gerade den Einmündungsbereich überquerte.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Senior zog sich bei dem Unfall mehrfache Frakturen und Prellungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Dillingen gebracht. Gegen die 64-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. (AZ)