Seniorin stürzt in Bächingen und verletzt sich schwer

Eine 88-Jährige ist in Bächingen mit dem Fahrrad unterwegs und will die Sontheimer Straße überqueren. Sie stürzt und muss ins Krankenhaus.

Eine 88-jährige Seniorin wollte am Sonntagnachmittag mit ihrem Fahrrad die Sontheimer Straße in Bächingen überqueren und blieb dabei am Randstein hängen.

Dabei stürzte die Radlerin auf die Fahrbahn und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Sie musste ins örtliche Krankenhaus gebracht werden. (AZ)