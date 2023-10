Binswangen

Bluesfeeling mit Toneruptionen und Traumklängen

Diese Bluesformation riss das Publikum in der Alten Synagoge in Binswangen vom Hocker: von links Georg Schröter, Abi Wallenstein, Marc Breitfelder und Torsten Zwingenberger.

Plus „Spirit oft he Blues“ in der ausverkauften Alten Synagoge Binswangen findet ein versiertes Publikum. Der berühmte Sänger und Gitarrist Abi Wallenstein und seine Mitstreiter werden gefeiert.

Von Margot Sylvia Ruf Artikel anhören Shape

Binswangen. Herbstblues? Nein, danke. Blues in Binswangen? Ja, bitte. Ein außergewöhnliches Geschenk bereiteten vier Spitzenkünstler den Liebhabern der Musikformen Blues, Jazz und Boogie in den heiligen Hallen der Alten Synagoge in Binswangen. Ein kühler Herbstabend war dafür ideal geeignet. Die Musikstars um den Sänger und Gitarristen Abi Wallenstein boten ihrem vielköpfigen Publikum ein stilvoll geprägtes Klangerlebnis, das lange nachhallen dürfte beim offensichtlich versierten Auditorium.

Blues in der Synagoge Binswangen wärmt die Herzen des Publikums

„Spirit of the Blues“ verleitete über zwei Stunden lang zum Dahinträumen, Mitklatschen, Mitsingen und Seele baumeln lassen. Aber auch swingende Gliedmaßen gehörten zum berauschenden Repertoire. Die musikalische Welt des amerikanischen Südens, mit viel Melancholie getränkt, wärmte die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer im Flug.

