Der Bissinger Kindergarten ist ein 50-jähriges Erfolgsmodell

Mit einem großen Maifest feierte die Kesseltaler Einrichtung das runde Jubiläum. Mittlerweile werden 170 Kinder dort betreut.

Vor einem halben Jahrhundert wurde der frühere Erzbischof-Schreiber-Kindergarten Bissingen, damals in kirchlicher Trägerschaft, gegründet. Aus der Einrichtung mit zwei Gruppen wuchs in den vergangenen Jahrzehnten eine Kindertagesstätte, die mehrfach erweitert und vergrößert wurde, in der täglich mehr als 80 Mittagessen ausgegeben werden und die von insgesamt 170 Kindern besucht wird. Nun wurde am ersten Maiwochenende das 50-jährige Bestehen der heutigen Kita Bissingen mit einem großen Maibaumfest gefeiert.

Hier konnten die Leiterin der Einrichtung, Bettina Konrad, und Erster Bürgermeister Stephan Herreiner nach einem langen, musikalisch begleiteten Einmarsch der Kinder und der Erzieherinnen auf dem Parkplatz der Schulturnhalle eine ganze Reihe von Ehrengästen begrüßen, darunter Landrat Markus Müller, Altbürgermeister Michael Holzinger, den Zweiten Bürgermeister Helmut Herreiner, die beiden Pfarrer Ivan Kuterovac und Joshua Kastenhuber sowie Rektor Werner Zucker und die Elternbeiratsvorsitzende Vera Dressel. Eine besondere Freude war es für das Organisationsteam auch, dass mehrere ehemalige Leiterinnen des Kindergartens und pensionierte Erziehrinnen anwesend waren und so ihre Verbundenheit mit ihrer früheren Arbeitsstätte und ihrem Beruf bekundeten. Ihren Dank richtete Bettina Konrad an alle, ohne deren aktive Mithilfe diese Jubiläumsfeier nicht möglich gewesen wäre. Dann gehörte die Bühne den Kindern.

Maibaum am Kindergarten Bissingen aufgestellt

Sie hatten in jeder Gruppe ein eigenes Schild für den Maibaum gestaltet, der schon vorab von den Mitarbeitern des Bauhofes aufgestellt worden war. Während fleißige Männer die Schilder unter dem Beifall der mehreren Hundert Besucherinnen und Besucher am Maibaum anbrachten, sangen die Kindergartenkinder zusammen mit ihren Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen das Lied „Wenn der Maibaum wieder auf dem Dorfplatz steht“. Und ebenso viel Freude zeigten sie beim Singen, Klatschen und Spielen des nachfolgenden Liedes „Hurra, das ganze Dorf ist da“. Aber ehe alle Anwesenden aus dem „ganzen Dorf“ Bissingen und den vielen Dörfern des Umlandes sich in den Kita-Räumen umsehen konnten, an den vielen vorbereiteten Aktionen teilnehmen konnten, die von den Erzieherinnen und dem Elternbeirat vorbereitet worden waren, und sich natürlich dem leiblichen Wohl widmen konnten, blickte Bürgermeister Stephan Herreiner auf die Geschichte von Kindergarten und Kita zurück.

Zwei Gruppen starteten im Bissinger Kindergarten

Als der Erzbischof-Schreiber-Kindergarten gegründet wurde, wurden die beiden Leiterinnen noch mit „Fräulein Deißer“ und „Fräulein Beck“ angesprochen, merkte Herreiner humorvoll an. Damals nahm der Kindergarten seinen Betrieb mit zwei Gruppen und Kindern erst ab einem Mindestalter von drei Jahren auf. Es war eine reine Vormittagsgruppe und eine Gruppe, in der die Kinder vormittags da waren, mittags nach Hause gingen und nach dem Mittagessen nochmals in die Einrichtung kamen.

Die Bissinger Kita-Leiterin Bettina Konrad konnte zum Jubiläumsfest eine ganze Reihe von Ehrengästen willkommen heißen, darunter (von links): Pfarrer Joshua Kastenhuber, Bürgermeister Stephan Herreiner, Landrat Markus Müller, Pfarrer Ivan Kuterovac und Altbürgermeister Michael Holzinger. Foto: Helmut Herreiner

Der Kindergarten wurde 1997 erstmalig saniert und mit einer Turnhalle sowie einem Besprechungsraum erweitert. 2005 erfolgte eine große Umgestaltung des Gartens. Ein einschneidender Punkt in der Historie war im September 2011 der Wechsel der Trägerschaft weg von der katholischen Kirche zur Marktgemeinde Bissingen. Gleichzeitig wurden erstmalig Krippenkinder ab einem Alter von eineinhalb Jahren aufgenommen, für die zwei Jahre später auch ein eigener Trakt fertig gestellt und eingeweiht wurde. Die Zertifizierung als Kneipp-Kindertageseinrichtung, die Einrichtung eines eigenen Bistros für die Versorgung der Kinder und die Installierung eines Naturkindergartens vor drei Jahren waren nur einige der Meilensteine, aus denen die heutige Einrichtung mit ihren 43 Mitarbeiterinnen und Unterstützungskräften erwuchs.

Auch Landrat Markus Müller staunte über diese halbhundertjährige Erfolgsgeschichte und die Zahlen. Er fasste aber all das Gesagte, Gehörte und Erlebte prägnant und treffend zusammen: „Was wäre all dies – und was wären wir alle – ohne unsere Kinder? Es ist unsere Aufgabe, für eure Zukunft, für euer Wissen, für eure Fähigkeiten den Grundstein zu legen!“ Und für diese Arbeit dankte er allen Beteiligten in Bissingen und erfreute die Kinder, für die er einige Süßigkeiten dabei hatte. Den Abschluss des offiziellen Feierblocks auf dem Festplatz zelebrierten noch einmal die Kita-Kinder mit ihren Erzieherinnen, als sie mit großer Freude das eigens für diesen Anlass geschriebene Jubiläumslied „50 Jahre Kita“ anstimmten.