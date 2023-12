Fahren in Bissingen 2024 die meisten Bagger im Landkreis auf?

Die Kesseltal-Gemeinde will in die Zukunft investieren. Bei der Bürgerversammlung werden viele Projekte vorgestellt.

Im Kesseltal geht es rund – Bürgermeister Stephan Herreiner ( CSU) sieht für das nächste Jahr gar die größte Baggerdichte im ganzen Landkreis in Bissingen auffahren. In der großflächigen Gemeinde Bissingen mit gesamt 18 Ortsteilen liegt das Augenmerk auf Investitionen. Dass diese dringend benötigt werden, zeigten am Donnerstagabend anschaulich die Zahlen der Gemeindeverwaltung.

Hätte man vor ein paar Jahren gewusst, wie schnell die Nullzinsphase auf einmal vorbei sein kann, man hätte Angesichts der aktuell laufenden Bauprojekte gerne noch ein paar Kredite aufgenommen. Zum Jahresende stellte Bissingens Rathauschef Herreiner an zwei Veranstaltungen im Gemeindegebiet eine Übersicht über die erfolgreich abgeschlossenen sowie die laufenden Projekte der Gemeinde vor, darunter eben auch eine ganze Reihe an Bauvorhaben.

Mit Joseph Brenner den ersten Ehrenbürger ausgezeichnet

Dabei scheint die Marktgemeinde nicht schlecht dazustehen: Auf Platz eins der Pro-Kopf-Steuerkraft aller Gemeinden im Landkreis Dillingen und an 100. Stelle in ganz Bayern wurde im Jahr 2022 ein Haushalt in Höhe von knapp 20 Millionen Euro gestemmt. So wurden in mehreren Orten die Straßen und Abwasserleitungen saniert, der Kindergarten um weitere Räume erweitert, Baugebiete in Bissingen und Oberringingen erschlossen, ein neues Feuerwehrfahrzeug für das Obere Kesseltal angeschafft und auf dem Friedhof in Diemantstein eine Urnengrabanlage realisiert. Auf gesellschaftlicher Seite habe man mit Joseph Brenner den ersten Ehrenbürger Bissingens auszeichnen können und am bayernweiten Heimattag der Bevölkerung eine erste geschichtliche Ortsführung durch Bissingen anbieten können.

Doch es gibt auch gegenwärtige Trends, denen sich auch in Bissingen nicht entziehen kann. So müsste man aufgrund der steigenden Nachfrage die Kinderbetreuungsangebote in Kita, Kindergarten, und Schule eigentlich noch weiter aufstocken. Extrem hohe Baukosten für eine Erweiterung der Schule in Höhe von geplanten zehn Millionen sowie die bekannte Knappheit auf dem Arbeitsmarkt der Kinderbetreuerinnen machten der Gemeinde die weitere Aussicht hier schwierig. Beim Ausbau der Glasfasernetze in der Gemeinde sei man – ebenso wie bei der Planung der kommunalen Nahwärmeversorgung – stark von staatlichen Förderungen abhängig. Und bei allen aktuell laufenden Bauprojekten, wie etwa der Vergrößerung des Hochbehälters für die Wasserversorgung in Bissingen merke man den Preis- und Zinsanstieg enorm.

Besonderes Interesse bestand im Publikum an der Realisierbarkeit von Nah- und Fernwärmekonzepten. Einen spezifischen Zeitplan konnte Bürgermeister Herreiner hier jedoch nicht nennen, man befinde sich aber in Gesprächen mit lokalen Anbietern und habe entsprechende Förderanträge in der letzten Gemeinderatssitzung genehmigt. Erste Planungen wären für Unterbissingen, Kesselostheim und den Ortskern von Bissingen vorgesehen – auch weil hier die Straßen und das zugehörige Kanalsystem dringend saniert werden müssten.

Bei der Molkerei Gropper soll ein Kreisverkehr entstehen

Damit in direktem Zusammenhang steht als nächstes Großprojekt die Erneuerung der Staatsstraße zwischen Kesselostheim und Bissingen, bei der auf Höhe der Einfahrt zur Molkerei Gropper ein Kreisverkehr entstehen soll. Ein erster Abschnitt wurde bereits neu asphaltiert – die nächsten Schritte würden im Frühjahr 2024 erfolgen. Auch hier müssten verschiedene Institutionen zusammenarbeiten und mehrere Bauabschnitte koordiniert werden, um die Zufahrt zur Molkerei zu gewährleisten. Davon abhängig würden dann auch die einzelnen Ortsteile nach und nach angepackt. An Herausforderungen für die nächsten Jahre mangelt es der Kommune offensichtlich nicht.